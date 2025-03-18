Титов: снижение ключевой ставки "напрашивается"

Снижение ключевой ставки однозначно "напрашивается" в связи со стабилизацией инфляции, заявил ТАСС специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов по итогам форума Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Съезд РСПП закончен, общий настрой - пора переходить к другой экономике. Во-первых, инфляция стабилизируется. Во-вторых, инвестировать в новые проекты за счет заемных денег становится практически нереально. Снижение ключевой ставки однозначно напрашивается", - отметил он.

"Что касается внешних инвестиций, то тут, повторюсь, все барьеры находятся в области политики, - подчеркнул Титов. - Стоит их снять - инвестиции хлынут. И я не думаю, что мы должны пускать все компании, какие только захотят прийти со своими финансовыми ресурсами. Определенные отрасли мы должны беречь и сохранять их стабильность, устойчивость с точки зрения управления. Прежде всего нужно соблюдать свои интересы".