Доходы России от продажи нефти в Европу рухнули

По итогам января 2025 года суммарные объемы поставок российской нефти в страны Евросоюза (ЕС) сократились в полтора раза в сравнении с тем же периодом 2024-го и опустились до отметки в 505,4 миллиона евро в денежном выражении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейской Статистической службы (Eurostat).

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В месячном выражении доходы российских экспортеров от продаж этого вида сырья в ЕС снизились на 13 процентов. Достигнутый в начале 2025 года результат оказался минимальным с августа 2024-го, отметили эксперты. В структуре нефтяного импорта ЕС Россия заняла только 13-ю строчку. Лидерами стали Норвегия (3,5 миллиарда евро), США (3,3 миллиарда) и Казахстан (2,6 миллиарда).

Главным покупателем российской нефти в европейском регионе оказалась Венгрия. Покупатели из этой страны в январе закупили сырья из РФ на общую сумму в 212,8 миллиона евро. В топ-3 по этому показателю также вошли Словакия и Чехия. Первая заплатила за импорт российской нефти в общей сложности 170,4 миллиона евро, а вторая — 122,2 миллиона.

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Поставки этого вида сырья из РФ в страны ЕС стабильно падают после ввода масштабных санкций. С декабря 2022 года местные власти ввели эмбарго на морской импорт российской нефти и установили для остальных покупателей ценовой потолок на уровне в 60 долларов за баррель. Единственным исключением стала Болгария, которой разрешили импортировать сырье из РФ морским путем до конца 2024 года.

В то же время несколько стран ЕС получили право продолжать закупки трубопроводной нефти из России. Речь идет, в частности, о Венгрии, Словакии и Чехии. Однако и этот экспорт, с большой долей вероятности, заметно снизится в 2025 году, спрогнозировали ранее аналитики российского Института энергетики и финансов (ИЭФ). Согласно их ожиданиям, поставки сырья из РФ по трубопроводу «Дружба» к концу декабря снизятся примерно на два миллиона тонн и упадут до отметки в 11 миллионов. Эксперты допустили и более резкое сокращение на фоне отказа Чехии от российского сырья в июле 2025 года. При таком раскладе экспорт может просесть до 10 миллионов.