Цена на золото достигла исторического максимума. На Чикагской товарной бирже (CME) стоимость апрельских фьючерсов по состоянию на 08:57 по московскому времени увеличилась на 0,38%, достигнув отметки в $3052,4 за унцию.

В условиях геополитической и экономической неопределенности инвесторы активно приобретают золото. Опасения по поводу возможного введения пошлин, которые могут привести к росту инфляции и замедлению экономического роста, способствуют увеличению спроса на активы-убежища.

В этом году золото стало одним из самых прибыльных основных сырьевых товаров. С начала года его стоимость выросла почти на 15%, а за последние 12 месяцев — на 38%. 14 марта на торгах цена на драгоценный металл впервые превысила уровень в $3000 за унцию.

Генеральный директор Sprott Asset Management Джон Чампалья в беседе с Reuters заявил, что в условиях падения фондовых рынков и непредсказуемых политических рисков наблюдается возвращение западных инвесторов к золоту, что может привести к значительному росту его стоимости. Собеседник отметил, что он и его коллеги рассматривают золото как «страховой полис» и источник ликвидности в сложных рыночных условиях».

Ровно неделю назад начали действовать тарифы, которые президент США Дональд Трамп ввел на импорт стали и алюминия. Это вызвало беспокойство в странах Азии, которые зависят от экспорта, и привело к немедленным ответным действиям со стороны Европейского союза и Канады.