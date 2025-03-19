Турецкая лира обновила исторический минимум

Лера Букина

Цена доллара по отношению к турецкой лире резко повысилась более чем на 11%, следует из данных investing. com. На данный момент за единицу американской валюты дают от 40,6 до 41,2 лиры.

Турецкая лира обновила исторический минимум
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Так, турецкая валюта снова обновила исторический минимум. Активы Турции демонстрируют снижение на фоне задержания соперника президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Акции турецких компаний также снизились, а доходность 10-летних государственных облигаций увеличилась до самого высокого уровня в этом году. Базовый индекс Borsa Istanbul 100 снизился на 6,9%, что повлекло за собой остановку торгов.

Сегодня сообщалось, что власти Турции санкционировали задержание Имамоглу, его пресс-секретаря Мурата Онгуна и 105 сотрудников мэрии. В отношении мэрии инициировали антикоррупционную операцию. Речь идет о городских тендерах, а также предположительном взаимодействии оппозиционных чиновников с запрещенной Рабочей партией Курдистана (РПК).

Экономика
Дмитрий Александров