Глава Минфина Турции сделал заявление на фоне обрушения лиры

Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек на фоне падения рынка, а также курса национальной валюты, сделал заявление в соцсети X, что власти принимают меры для «здорового функционирования рынков».

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«Экономическая программа, которую мы реализуем, продолжается с решимостью», — написал глава Минфина.

После задержания по подозрению в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который считался основным вероятным кандидатом от оппозиции на президентских выборах в 2027 году, курс лиры обрушился в среду более чем на 10 процентов. Затем падение скорректировалось до уровней в 6-7 процентов (6,37 процента, около 39 лир за доллар на момент публикации).

Основной фондовый индекс Стамбульской биржи BIST 100 упал в начале торгов на 7 процентов, после чего торги автоматически были остановлены. Сейчас показатель снижается примерно на 6 процентов, примерно до 10 160 пунктов.