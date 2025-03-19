Fitch повысило прогноз мировых цен на золото, медь и алюминий

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогнозы мировых цен на медь и алюминий на ближайшие годы из-за дисбаланса на рынках, а на золото - из-за геополитической напряженности. Об этом говорится в отчете агентства.

В частности, в 2025 году цена на золото прогнозируется на уровне $2,4 тыс. за тройскую унцию (ранее - $2,1 тыс.), в 2026 году - $2,1 тыс. за тройскую унцию (ранее - $1,7 тыс. за тройскую унцию), 2027 году - $2 тыс. за тройскую унцию (ранее - $1,7 тыс.).

"Опасения по поводу торговой войны и волатильность на рынках акций и облигаций увеличили приток инвестиций в золото, что привело к рекордным ценам. Геополитические риски и растущая обеспокоенность инвесторов по поводу инфляции и суверенного долга должны поддержать цены в краткосрочной и среднесрочной перспективе", - говорится в отчете.

Fitch также повысило прогноз спотовых цен на медь - в 2025 году они прогнозируются на уровне $8,8 тыс. за тонну (ранее - $8,5 тыс.). Прогноз цен на медь на 2026 год вырос до $8 тыс. за тонну (ранее - $7,5 тыс.), на 2027 год агентство также ждет цену на медь на уровне $8 тыс. за тонну. Аналитики Fitch объясняют, что повышение прогноза по ценам на медь отражает жесткий баланс на мировом рынке в краткосрочной и среднесрочной перспективе из-за растущего спроса со стороны Китая, несмотря на замедление их темпов роста до 2-3% в год.

Агентство также повысило прогноз по цене алюминия до $2,5 тыс. за тонну в 2025 и 2026 году, а также сохранило прогноз по цене этого металла на 2027 год на уровне $2,3 тыс. за тонну. Рост прогнозных цен на алюминий на 2025-2025 год поддерживается увеличением спроса на металл, особенно на развивающихся рынках и в Китае, а также ограниченным предложением и ростом стоимости глинозема из-за перебоев с его поставками, отметили в Fitch.