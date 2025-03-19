Цены на бензин и дизельное топливо снова выросли

В течение пяти дней подряд на Санкт-Петербургской бирже (СПбМТСБ) наблюдается рост цен на бензин и дизельное топливо. По итогам среды бензин марки АИ-92 и АИ-95 подорожал на 1,5% и 1,2% соответственно, а дизельное топливо — на 1,4–1,5%, следует из данных торгов.

Стоимость бензина АИ-92 по территориальному индексу Европейской части России выросла на 1,53% и составила 51 079 рублей за тонну. Бензин АИ-95 подорожал на 1,18% и достиг 57 967 рублей за тонну.

Цена летнего дизельного топлива выросла на 1,49% и составила 59 669 рублей за тонну, а зимнего — на 1,4% и достигла 59 350 рублей за тонну.

Стоимость мазута увеличилась на 0,72% и составила 30 048 рублей за тонну, а сжиженных углеводородных газов (СУГ) — на 0,3% и достигла 17 153 рублей за тонну. При этом цена авиакеросина снизилась на 0,55% и составила 80 135 рублей за тонну.

Правительство РФ ранее приняло решение продлить разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более миллиона тонн топлива в год, с 1 марта по 31 августа. Однако эмбарго на экспорт бензина для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью) сохраняется.

Первоначально запрет на вывоз бензина за границу, кроме стран ЕАЭС, действовал с 1 марта по 31 августа 2024 года. Однако 20 мая запрет был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем правительство сделало исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.