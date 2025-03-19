США импортируют рекордные объемы меди на фоне риска новых пошлин

Соединенные Штаты могут импортировать рекордное количество меди в ближайшие недели на фоне рассматриваемых администрацией президента страны Дональда Трампа пошлин на поставки этого металла. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В ближайшие недели ожидаются поставки в США от 100 до 150 тыс. метрических тонн рафинированной меди. Собеседники агентства отмечают, что если весь ожидаемый объем поступит в течение месяца, то будет побит установленный в январе 2022 года исторический рекорд в более чем 136 тыс. импортированных тонн.

По словам экспертов, трейдеры перенаправляют в США большие объемы металла, изначально предназначавшиеся для Азии. Для размещения грузов бронируются дополнительные складские помещения в портовых городах Новый Орлеан и Балтимор.

Агентство подчеркивает, что резкий приток иностранной меди в США истощает запасы на других рынках, включая Китай, который является крупнейшим в мире потребителем сырья, что ставит его "в невыгодное положение". По данным Международной исследовательской группы по изучению меди, в 2024 году КНР закупила около 40% мировой рафинированной меди.

Экономисты одного из крупнейших банков в мире Goldman Sachs ожидают, что США введут импортные пошлины на медь в размере 25% до конца года.

В конце февраля Трамп поручил министру торговли страны Говарду Латнику рассмотреть возможность введения пошлин на поставки меди в США. Латник в координации с главами Пентагона, министерства внутренних дел и Минэнерго проверит поставки меди в Соединенные Штаты из других государств на предмет их влияния на национальную безопасность страны. По итогам проверки могут быть введены пошлины на ее импорт. Предполагается, что глава Минторга представит Трампу отчет по результатам проверки не позднее, чем через 270 дней после подписания указа.