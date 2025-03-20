В России хотят ввести акциз на чипсы

В России выступили за введение акциза на чипсы и запрета на их продажу несовершеннолетним. С соответствующим предложением глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину, пишут «Известия».

Павлов считает, что размер акциза может составить 20% от цены товара. Подчеркивается, что пять лет назад Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила с рекомендацией уменьшить или полностью исключить из рациона продукты, содержащие трансжиры.

По мнению специалистов организации, чрезмерное употребление трансжиров может стать причиной ишемической болезни сердца, которая ежегодно уносит жизни до 500 тысяч человек по всему миру. В 2023 году ВОЗ включила чипсы в список самой вредной продукции, напомнил Павлов.

Он также обратил внимание на шаги, которые уже предприняло правительство РФ для борьбы с вредными продуктами. В частности, с 2023 года в стране начали взимать акциз с сахаросодержащих напитков. А с октября того же года повысилась ставка налога на добавленную стоимость для таких продуктов, как гамбургеры, сэндвичи, чизбургеры и другие подобные блюда — с 10% до 20%.

Ранее американский кардиолог Эван Левин назвал несколько популярных продуктов, которые традиционно считались вредными для здоровья. В частности, в списке оказались яйца, кофе, креветки, свиная вырезка и авокадо.