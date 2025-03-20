Стоимость минимальной продуктовой корзины в России резко выросла

С начала 2025 года цена минимального набора продуктов питания на одного человека в России увеличилась на 1,9%, достигнув 7 326,3 рубля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ассоциацию «Руспродсоюз».

В ассоциации уточнили, что речь идёт о месячном наборе продуктов на одного человека. В расчёты вошли 33 наименования, в том числе мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты. В Чукотском автономном округе и Магаданской области стоимость продуктовой корзины составляет 16 690,8 и 11 987,2 рубля соответственно, что является самым высоким показателем. В Мордовии и Пензенской области, они, напротив, ниже всего (6 062,6 и 6 283 рубля соответственно).

В Москве стоимость минимального продуктового набора составляет 8 759,1 рубля, в Санкт-Петербурге — 8 563,2 рубля, в Московской области — в среднем 7 694,2 рубля, в Ленинградской области — 8 331,3 рубля, в Калининградской области — 8 102 рубля, в Татарстане — 6 428 рублей, в Омской области — 6 420,2 рубля, в Хабаровском крае — 9 527,6 рубля.

Ранее основатель онлайн-магазина продуктов с коротким сроком годности Fstok.ru Анастасия Колчина заявила в беседе с «Газетой.Ru», что к концу текущего года стоимость чая в российских магазинах повысится минимум на 15–20%. Говоря о причинах подорожания продукции, эксперт выделила общий рост инфляции на продукты питания.