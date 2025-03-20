Госдолг российских регионов снизился

Госдолг российских регионов за 2024 год снизился на 72,9 миллиарда рублей, или на 2,3% и составил 3,148 триллиона рублей. Об этом говорится в аналитической записке Счетной палаты, передает 20 марта РИА Новости.

Отмечается, что совокупный госдолг регионов и долг муниципальных образований, входящих в состав субъекта РФ, по состоянию на 1 января 2025 года снизился на 2,5%, составив 3,53 триллиона рублей.

По данным Счетной палаты, госдолг российских регионов по иным долговым обязательствам с начала 2024 года уменьшился на 8,5% и составил 4,9 миллиарда рублей.

Также сообщается, что совокупная задолженность по бюджетным кредитам снизилась на 1,3% и составила 2 709,7 млрд рублей. Доля бюджетных кредитов в структуре совокупного госдолга регионов составила 76,8.

Как писала «Парламентская газета», ранее председатель Счетной палаты Борис Ковальчук на пленарном заседании Совета Федерации сообщил, что дефицит бюджета регионов РФ в 2024 году снизился в шесть раз по сравнению с годом ранее.