Весной цены на обувь и одежду в России могут снизиться на 20–30%, а на продукты питания — на 10–15%, заявила в беседе с «Газетой.Ru» экономист Юлия Бутырина.

Изменения цен будут зависеть от конкретного товара и региона, отметила эксперт.

«Если в этом сезоне будет хороший урожай, цены на основные продукты питания (например, картофель, овощи) могут снизиться из-за увеличения предложения. Если складские запасы будут высокими, это также может способствовать снижению цен», — объяснила Бутырина.

Она также не исключила снижение цен на зимнюю одежду и обувь, в связи с тем, что ретейлеры станут освобождать места для новых коллекций. На устаревшие модели скидки могут достигнуть до 30%, уточнила экономист.

Стоимость минимальной продуктовой корзины в России резко выросла

Росстат ранее зафиксировал существенное снижение стоимости огурцов и яиц за период с 4 по 10 марта 2025 года. Продукты подешевели на 8,6% и 1,1% соответственно. При этом мороженая рыба подорожала на 0,9%.