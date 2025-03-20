Турецкий Центробанк начал продавать валюту на фоне протестов

Центральный банк Турции подтвердил начало продаж иностранной валюты с расчетами в турецких лирах для «предотвращения возможных колебаний валютных курсов». Такое решение принято на фоне массовых протестов, охвативших страну в связи с арестом мэра Стамбула и самого популярного оппозиционного лидера Экрема Имамоглу.

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Впервые о том, что ЦБ распродает валюту, стало известно накануне, когда курс лиры рухнул до исторического минимума. На максимуме доллар поднимался до 41,1 лиры. В четверг, 20 марта, он скорректировался до 38 лир.

Reuters со ссылкой на источники в банковской сфере страны сообщил, что на валютный рынок накануне вывели не менее десяти миллиардов долларов, что стало рекордом для страны. Национальный фондовый рынок столкнулся с распродажей активов, из-за стремительного падения акций биржа Borsa İstanbul дважды приостанавливала торги.

Имамоглу считался наиболее вероятным кандидатом от оппозиции на президентских выборах 2027 году. После его первой победы на выборах главы Стамбула власти отменили итоги голосования, однако кандидат от президента Реджепа Тайипа Эрдогана не смог улучшить свой результат. Политика подозревают в коррупции, также у него аннулировали диплом о высшем образовании, что закрывает ему дорогу на президентские выборы.