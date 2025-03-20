Счетная палата оценит влияние ключевой ставки на российскую экономику

В 2025 году Счетная палата РФ проведет анализ воздействия ключевой ставки на экономическую ситуацию и бюджетные расходы страны. Об этом заявил глава ведомства Борис Ковальчук в ходе выступления с отчетом в Госдуме.

Речь идет об экспертно-аналитическом мероприятии, подчеркнул Ковальчук. По его словам, в период с июня 2023 по декабрь 2024 года ключевая ставка ЦБ увеличилась в 2,8 раза. Это оказывает влияние на вложения в основной капитал, подчеркнул глава Счетной палаты. Как уточнил он, уже сейчас, по результатам четвертого квартала 2024 года, а также по прогнозам на 2025 год, можно ожидать значительного сокращения инвестиций в основной капитал из-за высокой стоимости кредитов.

Ковальчук утверждает, что вложения осуществляются только в те области, где предоставляется компенсация процентной ставки, или же в ситуациях, когда инвестиционный процесс уже запущен и его невозможно остановить. По словам главы ведомства, каждый пункт ключевой ставки влияет как на обслуживание госдолга, так и на субсидирование процентов по льготным программам, в том числе по ипотечным кредитам.

Он отметил, что расходы на обслуживание госдолга в законе о бюджете РФ предусмотрены в объеме 3,2 триллиона рублей, что почти на триллион рублей больше, чем было в бюджете на минувший год.

Ранее «Известия» со ссылкой на заместителя президента — председателя правления Почта Банка Алексея Охорзина сообщили, что в условиях замедления темпов инфляции и кредитования Банк России может принять решение о снижении ключевой ставки уже в апреле 2025 года.