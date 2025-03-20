Доля доллара в международных расчетах упала ниже 50 процентов

На доллар в международных расчетах пришлось в феврале менее половины переводов. Доля его использования сократилась с январских 50,17 процента до 48,95 процента, свидетельствуют данные Международной системы передачи финансовой информации (SWIFT).

© Lenta.ru

На этом фоне не слишком значительно, но все же выросла доля использования евро (на 0,27 процентных пункта (п.п.), до 22,25 процента) и юаня (на 0,54 п.п., до 4,33 процента). Также отмечается, что общий объем платежей во всех валютах упал в феврале месяц к месяцу на 8,07 процента.

Накануне глава ВТБ Андрей Костин высказал мнение о том, что к настоящему времени SWIFT успела потерять значимость для большинства стран с развивающейся экономикой. По его словам, у этих государств появились собственные альтернативные системы передачи финансовой информации, которые являются современными и отвечают глобальным требованиям. «SWIFT уже никому не нужна», — резюмировал топ-менеджер.