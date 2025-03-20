Евросоюз отложил введение ответных мер на пошлины США

Европейский союз отложит введение пошлин на товары из США, включая виски бурбон и мотоциклы, до середины апреля, чтобы продолжить переговоры и избежать сценария торговой войны, заявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович.

В ответ на введенные Вашингтоном с 12 марта общие 25-процентные тарифы на импорт стали и алюминия, Европейская комиссия первоначально планировала возобновить действие тарифов 2018 года на американские товары с 1 апреля, а также ввести новый пакет контрмер, запланированный на середину апреля.

Шефчович пояснил членам комитета по международной торговле Европейского парламента (INTA), что сейчас рассматривается возможность согласования сроков применения двух наборов контрмер ЕС, чтобы можно было консультироваться со странами-членами по обоим спискам одновременно. Это также дало бы ЕС дополнительное время для переговоров с Вашингтоном. Если соглашение не будет достигнуто, ЕС скорректирует свой ответ, принимая во внимание новые взаимные тарифы, которые администрация Трампа намерена ввести 2 апреля.

Шефчович полагает, что такой подход обеспечивает твердые, пропорциональные, действенные и хорошо выверенные ответные меры при сохранении единства ЕС и решении проблем пострадавших секторов.

Комментируя ответные пошлины США, установленные на 2 апреля, еврокомиссар сказал, что детали того, какие товары будут затронуты и по каким ставкам, пока неясны. Но текущие переговоры с администрацией Трампа сосредоточены на автомобилях, чипсах, древесине, стали, алюминии и фармацевтических препаратах, сообщает портал euractiv.com..