Спрогнозировано, что ждет доллар после «кульминации обвала»

Кульминация обвала иностранных валют состоялась 18 марта, сейчас на рынке наблюдается технический отскок валют, а более уверенное восстановление курсов можно ожидать в апреле, сказал «Газете.ру» кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер.

«Похоже, 18 марта на валютном рынке состоялась кульминация обвала иностранных валют. Была настоящая паника, курсы внебиржевых доллара и евро рушились на уровне лета 2023 года — 81,5 рубля и 87,5 рубля соответственно, а биржевой юань подходил к 11,13 рубля. Обычно так и происходит разворот. Уже видим высокий технический отскок инвалют — курсы за два дня со дна прибавили по 4%. На апрель ориентирами значатся возврат доллара выше 85 рублей, а юаня — ближе к 12 рублям», — рассказал эксперт.

В ближайшее время высокая волатильность курсов сохранится, ослабление рубля до конца марта будут сдерживать дополнительные продажи валюты экспортерами в рамках налогового периода, но волна ревальвации рубля, по сути, завершена, считает Зельцер. По его мнению, геополитический фактор на курсе рубля почти отработан, не окажет поддержки нацвалюте и политика ЦБ по ключевой ставке — эксперт ожидает смягчения сигнала регулятора.

Официальный курс доллара на 21 марта 2025 года составляет 84,3955 рубля, официальный курс евро — 92,4633 рубля. Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. Юань же продолжает торговаться на валютной секции Московской биржи.