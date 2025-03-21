Спрогнозировано, что ждет доллар после «кульминации обвала»

Банки.ру

Кульминация обвала иностранных валют состоялась 18 марта, сейчас на рынке наблюдается технический отскок валют, а более уверенное восстановление курсов можно ожидать в апреле, сказал «Газете.ру» кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер.

Спрогнозировано, что ждет доллар после «кульминации обвала»
© ТАСС
«Похоже, 18 марта на валютном рынке состоялась кульминация обвала иностранных валют. Была настоящая паника, курсы внебиржевых доллара и евро рушились на уровне лета 2023 года — 81,5 рубля и 87,5 рубля соответственно, а биржевой юань подходил к 11,13 рубля. Обычно так и происходит разворот. Уже видим высокий технический отскок инвалют — курсы за два дня со дна прибавили по 4%. На апрель ориентирами значатся возврат доллара выше 85 рублей, а юаня — ближе к 12 рублям», — рассказал эксперт.

В ближайшее время высокая волатильность курсов сохранится, ослабление рубля до конца марта будут сдерживать дополнительные продажи валюты экспортерами в рамках налогового периода, но волна ревальвации рубля, по сути, завершена, считает Зельцер. По его мнению, геополитический фактор на курсе рубля почти отработан, не окажет поддержки нацвалюте и политика ЦБ по ключевой ставке — эксперт ожидает смягчения сигнала регулятора.

Официальный курс доллара на 21 марта 2025 года составляет 84,3955 рубля, официальный курс евро — 92,4633 рубля. Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. Юань же продолжает торговаться на валютной секции Московской биржи.

Экономика
Михаил Зельцер
Богдан Зварич
Московский кредитный банк
Уралсиб
Банк ВТБ
МТС-Банк
Московская биржа
Мнения