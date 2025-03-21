США дали стране ЕС разрешение на расчеты с «Газпромбанком»

Вслед за Турцией Словакия получили от Соединенных Штатов соглашение продлить исключение из санкционного режима, позволяющее проводить оплату газа России, пишет Reuters со ссылкой на источники. По их словам, продление будет действовать до мая 2025. В ноябре США ввели новые санкции из-за конфликта на Украине против Газпромбанка, который получает платежи за природный газ от клиентов «Газпрома» в Европе.

В декабре Турция, Венгрия и Словакия получили разрешение на импорт сырья от США, что устранило основное препятствие для оплаты газа, который они получают из России по газопроводу TurkStream.

После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу в конце прошлого года Словакия была вынуждена полагаться на поставки из Венгрии, но в феврале ее основной импортер газа SPP сообщил, что «Газпром» снова начал поставки по трубопроводу TurkStream.

Министр казначейства и финансов Турции Мехмет Шимшек и глава Минфина США Скотт Бессент провели телефонные переговоры на этой неделе, в ходе которых обсуждали санкции, а также другие экономические и национальные вопросы, представляющие взаимный интерес, говорится в заявлении американского Минфина.

Санкции в отношении Газпромбанка, который играет ключевую роль в расчетах за энергоресурсы, были введены США в ноябре с целью сократить доходы России от экспорта газа. Однако Турция и Венгрия, являющиеся крупными импортерами, получили от Вашингтона временные послабления.