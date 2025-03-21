В России упали оптовые цены на два популярных продукта

В России зафиксировано снижение оптовых цен на курятину и яйца. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аналитическую компанию NTech, Минсельхоз и «Руспродсоюз».

В материале говорится, что в середине марта оптовые цены на мясо птицы снизились на 7–23%. Это могло быть связано с восстановлением рынка мяса птицы к концу 2024 года после вспышки птичьего гриппа в 2023 году.

Снижение цен затронуло и розничное звено. На 19 марта стоимость куриного мяса в среднем составляла 222,1 рубля за килограмм, что на 2% больше, чем годом ранее. При этом производители реализовывали свою продукцию торговым сетям по цене 158,4 рубля за килограмм, что на 1,7% больше, чем в прошлом году.

Стоимость яиц также снижается. На 11-й неделе текущего года оптовые цены на яйца варьировались от 66 до 76,7 рублей за десяток, в зависимости от категории. Это на 13–17,1% меньше, чем в прошлом году. В розничных магазинах яйца продаются по средней цене 113 рублей за десяток, что на 12,7% ниже, чем в прошлом году.

Подчеркивается, что в числе факторов, способствующих снижению стоимости яиц, производители упоминают деятельность торговых сетей. Росптицесоюз обращает внимание на то, что в феврале яйца были включены в список социально значимых продуктов на федеральном уровне. В связи с этим торговые сети оказывают давление на производителей, вынуждая их снижать оптовые цены на яйца. В организации выражают опасения, что это может привести к значительному снижению рентабельности птицеводческих предприятий.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на ассоциацию «Руспродсоюз» сообщило, что с начала 2025 года цена минимального набора продуктов питания на одного человека в России увеличилась на 1,9%, достигнув 7 326,3 рубля.