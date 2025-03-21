США свернули контроль за соблюдением санкций против России

Администрация Трампа сократила своё участие в работе механизмов контроля соблюдения санкций против России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

Представители США практически отсутствуют в нескольких рабочих группах по борьбе с обходом санкций. Европейские чиновники говорят, что американцы мало участвуют в группе по блокированию поставок оборудования для производства оружия.

США также перестали активно работать в группе по мониторингу и контролю ценового потолка на российскую нефть. Эта инициатива была создана странами G7 для ограничения нефтяных доходов РФ.

Европейским партнёрам неясно, является ли это решением администрации или результатом отсутствия ключевых сотрудников. На некоторых встречах присутствуют лишь младшие официальные лица с ограниченными полномочиями, пишет издание.

В феврале США свернули работу оперативной группы KleptoCapture. Она была создана администрацией Байдена для борьбы с российскими олигархами и нарушителями санкций.

При этом администрация Трампа ужесточила ограничения, позволив истечь лицензии на энергетические платежи некоторым банкам. США также усилили санкции против Ирана. В четверг Минфин ввёл санкции против китайского нефтеперерабатывающего завода.

Америка указала, что санкции останутся в силе, пока продолжаются боевые действия. Союзники не исключают, что некоторые санкции могут быть ослаблены в рамках будущего мирного соглашения.

С 2022 года США и союзники создали несколько рабочих групп для координации своих усилий. Они уделяли особое внимание торговым маршрутам через третьи страны, такие как ОАЭ и Индия.