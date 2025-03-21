Китай показал тревожные экономические симптомы

Китайский бюджет на 2025 год продемонстрировал тревожную тенденцию — у Пекина остается все меньше денег для решения серьезных экономических проблем. Об этом сообщило издание New York Times.

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Основанием для таких выводов стало падение налоговых поступлений. А это затрудняет шансы КНР помочь своим экспортным отраслям в условиях тарифного давления со стороны США. Как следствие, Китай, прежде использовавший свои солидные доходы для инвестиций в инфраструктуру, наращивания военной мощи и обширных промышленных субсидий, оказывается в непривычном положении.

Между тем в 2024 году налоговые поступления упали сильнее, чем когда-либо прежде, — на 3,4 процента. Одна из причин этого — снижение цен. При этом китайские власти многократно обещали, что будут тратить больше денег на повышение пенсий, медицинские льготы и пособия по безработице, однако в итоге эти расходы росли совсем незначительно. Возможно, что такая бережливость продиктована взглядами председателя КНР Си Цзиньпина. Еще в 2021 году он предупредил, что Китай «не должен ставить слишком высокие цели или перебарщивать с социальным обеспечением, а также избегать ловушки социального обеспечения, порождающей праздность». Однако куда более вероятное объяснение: у правительства просто нет денег.

Ранее сообщалось, что Китай уже серьезно снизил закупки американского хлопка и автомобилей с большим объемом двигателя. Кроме того, на 40 процентов упали поставки сжиженного природного газа. Импорт оборудования, предназначенного для выпуска полупроводников, за два месяца 2025 года сжался на треть.