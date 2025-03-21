В России резко вырос спрос на колбасу

По сравнению с 2023 годом продажи колбасных изделий в России в 2024-м увеличились на 16% в денежном эквиваленте и на 5% в количественном выражении. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные компании «Нильсен».

Также в материале приводятся слова Ильи Березнюка, управляющего партнера компании Agro & Food Communication. Он отметил, что в прошлом году в России был установлен рекорд по производству колбасных изделий за последние десять лет — произведено два с половиной миллиона тонн.

В количественном выражении рост составил 1,6% по сравнению с предыдущим годом. Из общего объема продукции только 50–55 тысяч тонн были отправлены на экспорт. Это означает, что почти вся продукция была реализована на внутреннем рынке.

Представители розничных сетей также отмечают увеличение спроса на колбасные изделия. По некоторым оценкам, продажи этой продукции в прошлом году выросли на 17,2%. Этот рост можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, за последние два года реальные доходы населения увеличились. Во-вторых, наблюдается тенденция к употреблению готовой еды, отмечается в статье.

Ранее в России выступили за введение акциза на чипсы и запрета на их продажу несовершеннолетним. С соответствующим предложением глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину.