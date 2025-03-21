Банк России в третий раз подряд принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Об этом регулятор сообщил на своем сайте.

В своем пресс-релизе Центробанк подчеркнул, что текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, отметил он.

Регулятор отметил, что он рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели. Он прогнозирует, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7,0–8,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году. Также сообщается, что на среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции по-прежнему смещен в сторону проинфляционных.

«Основные проинфляционные риски связаны с сохранением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высоких инфляционных ожиданий, а также с ухудшением условий внешней торговли», - подчеркнул Банк России.

Решение ЦБ совпало с прогнозами большинства аналитиков. По их словам, на смягчение денежно-кредитной политики потребуется время, так как результаты повышения ключевой ставки должны проявиться более явно. Кроме того, специалисты подчеркивали, что у Банка России недостаточно поводов для снижения ставки: рост цен замедляется медленно, сохраняясь на повышенном уровне несмотря на укрепление рубля и замедление кредитования.

14 февраля Центральный банк оставил ключевую ставку на уровне 21%. В 2024 году регулятор уже трижды повышал ставку, а в 2023 году — пять раз.