Индекс Мосбиржи отреагировал на решение ЦБ по ставке

На фоне решения Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых индекс Мосбиржи начал снижаться. Это следует из данных торгов.

ЦБ сегодня днем в третий раз подряд принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. В своем пресс-релизе Центробанк подчеркнул, что текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, отметил он.

По состоянию на 13:32 мск индекс Мосбиржи падал на 0,2% - до 3 216,84 пункта. Через несколько минут - к 13:39 мск - индекс Мосбиржи замедлил снижение и находился на уровне 3 220,79 пункта (-0,07%). Индекс РТС рос на 0,07% - до 1 202,02 пункта. На 13:29 мск индекс Мосбиржи повышался на 0,44% - до 3 237,19 пункта.

ЦБ сегодня днем в третий раз подряд принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. В своем пресс-релизе Центробанк подчеркнул, что текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, отметил он.

Решение ЦБ совпало с прогнозами большинства аналитиков. По их словам, на смягчение денежно-кредитной политики потребуется время, так как результаты повышения ключевой ставки должны проявиться более явно. Кроме того, специалисты подчеркивали, что у Банка России недостаточно поводов для снижения ставки: рост цен замедляется медленно, сохраняясь на повышенном уровне несмотря на укрепление рубля и замедление кредитования.