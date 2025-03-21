Набиуллина заявила о снижении темпов роста цен в России

Текущие темпы роста цен в России постепенно снижаются, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина 21 марта в ходе пресс-конференции.

«Текущие темпы роста цен с начала года постепенно снижаются. И если услуги и продовольствие по-прежнему дорожают высокими темпами, то по непродовольственным товарам рост цен замедлился до умеренных значений», — сказала Набиуллина.

Видео с пресс-конференции опубликовал ТАСС.

По словам главы Центробанка, замедление цен в первую очередь затронуло сегмент товаров длительного пользования: машины, бытовую технику, мебель.

«А цены на них наиболее чувствительны к нашей политике и динамике курса», — подчеркнула Набиуллина.

Как писала «Парламентская газета», Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Центробанк отмечает, что текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части.