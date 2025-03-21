Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что внутренний спрос и ситуация на рынке труда свидетельствуют о траектории «мягкой посадки», по которой движется экономика РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Набиуллина отметила признаки умеренного замедления внутреннего спроса и постепенного снижения напряженности на рынке труда. Резких колебаний ситуации в ЦБ не ожидают.

«Экономика, скорее, идет по траектории мягкой посадки, без резких колебаний», - подчеркнула глава Центробанка.

В пятницу, 21 марта, ЦБ в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне в 21 процент годовых. В Банке России отметили, что инфляционное давление снизилось, но все еще остается высоким.

Набиуллина оценила вероятность повышения ключевой ставки

Набиуллина подчеркивала, что вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки снизилась. Решения ЦБ будут зависеть от условий возвращения инфляции к целевому показателю в четыре процента в 2026 году.