Инвестиционный стратег оценил новое решение ЦБ по ключевой ставке

Инвестиционный стратег Сергей Суверов в разговоре с Рамблером прокомментировал новое решение ЦБ по ключевой ставке, а также ответил на вопрос о его влиянии на российскую экономику и курс рубля.

В пятницу, 21 марта, Банк России в третий раз подряд принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Об этом регулятор сообщил на своем сайте. В своем пресс-релизе Центробанк подчеркнул, что текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, отметил он. Подчеркивалось, что регулятор рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели.

Принятое Банком России решение ожидало большинство аналитиков. При том, что темпы инфляции в последнее время немного замедлились, они остаются гораздо выше, чем таргет Центрального банка в 4%. Так что набор факторов, который повлиял на решение ЦБ, противоречив. Сергей Суверов Инвестиционный стратег УК «Арикапитал», доцент Финансового университета при правительстве РФ

Решение по сохранению ключевой ставки ЦБ на текущем уровне в краткосрочной перспективе не окажет «большого эффекта» на российскую экономику, добавил специалист. В настоящее время экономические акторы, по его словам, ожидают дальнейших действий ЦБ.

«Пока на финансовых рынках ожидают, что ставка будет снижаться в ближайшие месяцы. И этот шаг уже окажет влияние на экономику, вызвав рост деловой активности, снижение ставок по кредитам», - сказал эксперт.

Суверов вместе с тем рассказал о влиянии нового решения ЦБ по ставке на курс российской валюты.

«Высокие процентные ставки – это один из факторов крепкого рубля. Но в последнее время на его курс в большей степени влияет геополитика, а не политика Центрального банка», - отметил эксперт.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее высказались о дальнейшем повышении ключевой ставки.