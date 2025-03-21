Глава Центрального банка России (ЦБ) Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор проверит аномалию с обвалом российского фондового рынка, которая дважды произошла во время телефонных переговоров президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает РБК.

Такое заявление она сделала во время пресс-конференции по итогам заседания по денежно-кредитной политике. По словам Набиуллиной, аномалия может быть не связана с действиями какого-либо одного игрока рынка, поскольку в момент аномалий совершалось множество продаж.

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«Мы анализируем ситуацию. Если будут выявлены факты недобросовестного поведения, мы примем меры, у нас есть инструментарий. Но мы не подтверждаем, например, что продажи были сделаны одним участником. Наличие так называемой “свечи” на графике биржевых торгов говорит о ценовых колебаниях, при этом не свидетельствует о том, что продажи совершал один участник. В данном случае это было множество разных продаж на рынке. Поэтому продолжаем анализировать ситуацию», — заявила она.

Напомним, что ранее на российском рынке акций была обнаружена аномалия, которая произошла во время переговоров Путина и Трампа. Тогда индекс Мосбиржи два раза за минуту рухнул более чем на 1%, но потом резко возвращался обратно.

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