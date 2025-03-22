Россия сократила поставки угля в Южную Корею до минимума

Поставки российского каменного угля в Южную Корею упали до минимальных значений за четыре года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные корейской статистической службы за февраль 2025 года.

В феврале Сеул импортировал из России каменного угля на 112,2 млн долларов. Это минимальный месячный уровень с февраля 2021 года (тогда закупки оценивались в 99,7 миллиона). За месяц объем сократился на 19%, а в годовом выражении — в 2,3 раза.

Больше всего Сеул покупал в феврале битуминозный уголь. Из России экспортировали это сырье на 105,3 млн.

Поставки антрацита, используемого для обогрева домов, фильтрации воды и промышленного производства, оценили в 6,9 млн долларов.

Россия заняла четвертое место в общем импорте Сеула. Больше всего южнокорейцы импортировали угля из Австралии (280,2 млн долларов), Индонезии (230,3) и Колумбии (126,9). Пятерку замкнули США (83,8).