Россиян предупредили о росте цен на кофе

Основатель онлайн-магазина Fstok.ru Анастасия Колчина заявила «Газете.Ru», что цена на кофе сорта арабика может вырасти до 40% в 2025 году.

По словам Колчиной, при сохранении текущих экономических и климатических условий рост цен на арабику до конца 2025 года может составить от 5 до 15%. Однако в случае негативного сценария, который включает вышеупомянутые факторы, стоимость арабики может увеличиться на 20-40%.

В отличие от арабики, сорт кофе робуста подорожает незначительно, что, по мнению Колчиной, приведет к переходу россиян на более дешевый кофе в 2025 году. В российских магазинах цены на кофе могут варьироваться в зависимости от бренда, состава и объема упаковки. Например, 250 граммов LAVAZZA Qualita Rossa стоит около 575 рублей, а 1 кг Original Arabica – около 4,2 тыс. рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом году в России ожидается рост цен на запасные части для автомобилей, а к лету некоторые запчасти станут дефицитом.