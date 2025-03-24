Названы самые востребованные специалисты в 2029 году

В России прогнозируют рост спроса на специалистов в ряде отраслей. Речь идет об оказании персональных услуг, обрабатывающем производстве, транспортировке и хранении, гостиничном бизнесе и общепите, науке, информации и связи, а также здравоохранении, пишет РБК со ссылкой на прогноз на 2024–2029 годы, который разработал Минтруд.

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В исследовании также отмечается, что наиболее значительное снижение спроса ожидается среди специалистов в области торговли, государственного управления, энергетики, сельского хозяйства, недвижимости, культуры и спорта, а также финансов и страхования. В Министерстве труда ранее заявляли о необходимости привлечь в экономику к 2030 году не менее 496 тысяч медицинских работников.

Ранее «Известия» со ссылкой на hh.ru сообщили, что количество открытых вакансий в российских компаниях в первые месяцы 2025-го уменьшилось на 15%, до 2,3 млн. Эту тенденцию также отметили в Банке России. Там фиксируют снижение количества новых вакансий и оптимизацию процессов найма и оплаты труда работодателями.

Бизнес предпочитает увеличивать нагрузку на текущий персонал и повышать заработную плату, так как это обходится дешевле, чем нанимать новых сотрудников. Гонка зарплат и конкуренция за кадры остались в прошлом, и в этом году рост доходов не будет таким быстрым, как в прошлом, отметили эксперты, опрошенные изданием.