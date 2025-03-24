Инвесторы вложили рекордную сумму в фонды акций США

Международные инвесторы вложили рекордный в этом году объем средств в фонды акций. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на рыночные данные. Согласно данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), за неделю, завершившуюся 19 марта, нерезиденты инвестировали $43,4 млрд. Это максимальный показатель с декабря 2024 года, писал Bank of America (BofA) в своем отчете.

Главными бенефициарами притока стали фонды американских акций. По информации EPFR, они привлекли более $34 млрд. Это лучший результат в 2025 году и в 13,6 раза больше оттока предыдущей недели.

Восстановление спроса на американские акции связано с желанием купить подешевевшие бумаги. 13 марта индекс S&P 500 опустился до 5500 пунктов. Это на 10,5% ниже исторического максимума от 19 февраля 2024 года.

«Ретейл и часть институционалов решили проверить удачу и попытаться поймать дно. Интересно, что покупают на слабости локальные игроки, тогда как внешние предпочитают постоять в стороне», — отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева.

Европейские фонды акций привлекают инвестиции шестую неделю подряд. За отчетный период они получили почти $5,6 млрд. Это максимальный показатель с марта 2017 года, отмечает EPFR.

Инвесторы рассчитывают на завершение украинского конфликта и новые госпрограммы. Президент Германии подписал закон об увеличении оборонных расходов. В ближайшие 20 лет правительство страны планирует потратить €500 млрд на инфраструктуру, пишет издание.

«Бюджетный стимул в случае одобрения и реализации может ускорить темпы роста экономики страны, что позитивно для экономики еврозоны в целом», — отмечает аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова.

Наряду с инвестициями в акции растут вложения в защитные активы. По данным EPFR, приток в золотые фонды превысил $3 млрд. Это на 58% выше показателя предыдущей недели. Благородный металл поднялся выше $3 тысяч за унцию впервые в истории.