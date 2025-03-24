Россия нарастила поставки ключевых металлов в Китай

Пекин в январе и феврале 2025 года резко нарастил закупки российских цветных металлов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Главного таможенного управления азиатской страны.

Российские экспортеры в первые два месяца 2025 года нарастили доход в 1,5 раза относительно аналогичного периода 2024 года, до $711,77 млн. Выручка от поставок никеля за отчетный период увеличилась в 2,8 раза год к году, до $233,38 млн, алюминия — на 29,5%, до $895,95 млн, уточнили в китайском статистическом ведомстве.

Эксперты, которых опросила газета связали рост спроса КНР на российские металлы активным развитием промышленных секторов экономики. В частности аналитик Леонид Хазанов связал существенное увеличение экспорта титана с заметным увеличением потребностей авиастроительной, химической и энергетической отраслей китайского ВВП.

На этой неделе «Коммерсантъ» со ссылкой на данные NEFT Research написал, что доходность экспорта российского коксующегося угля в середине марта после роста в начале месяца снизилась на 7-10%.