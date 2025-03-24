Список товаров с контролируемыми ценами в России предложили урезать

В Государственной Думе инициировали обсуждение вопроса о пересмотре перечня социально значимых товаров. Предлагается исключить из этого списка продукты, которые уже перешли в категорию товаров класса «премиум», сообщают «Известия».

По словам депутата Госдумы Сергея Лисовского, вопрос был поднят на совещании с чиновниками из Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В список попали 24 наименования базовых продуктов. Речь идет о нескольких видах мяса, молоке, хлебе, овощах, фруктах и другой продукции.

В случае если в определенном регионе цены на товары из этого списка будут расти более чем на 10% в течение двух месяцев подряд, власти имеют право регулировать их стоимость. По мнению депутата, необходимо пересмотреть перечень товаров, исключив из него продукцию, которая уже не является базовой.

Как отметил Лисовский, если список социально значимых товаров будет определен максимально точно и реалистично, производителям будет легче держать низкие цены на них.

«Изготовители готовы выполнять эти условия при условии, что свои затраты на стабилизацию стоимости они смогут компенсировать за счет повышения стоимости на премиальную продукцию», — заявил собеседник издания, указав на то, что ФАС создаст по данному вопросу рабочую группу.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на аналитическую компанию NTech, Минсельхоз и «Руспродсоюз» сообщил, что в России зафиксировано снижение оптовых цен на курятину и яйца. В середине марта оптовые цены на мясо птицы снизились на 7–23% в зависимости от вида продукта. Это могло быть связано с восстановлением рынка мяса птицы к концу 2024 года после вспышки птичьего гриппа в 2023 году.