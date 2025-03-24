России угрожают новые пошлины США

Власти США готовятся ввести новые пошлины на ввозимые в страну зарубежные товары со 2 апреля. В список стран, на которые распространятся эти меры, может попасть и Россия.

Такое утверждение приводит американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

Издание отмечает, что администрация президента США Дональда Трампа намерена применить «взаимные пошлины» в отношении государств с устойчивыми торговыми дисбалансами с США, включая Австралию, Бразилию, Канаду, КНР, Японию, Россию, Южную Корею и другие страны.

«Эти страны составляют основную часть внешней торговли США и окажутся особенно подвержены новым тарифам», — указывается в материале.

Ранее газета Politico сообщала, что среди стран ЕС нет единогласия в вопросе ответных мер на пошлины США.