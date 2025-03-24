Власти отреагировали на идею о введении акциза на чипсы

В настоящее время власти не обсуждают вопрос о введении акциза на чипсы. Об этом в кулуарах Госдумы заявил статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов, передает ТАСС.

Слухи об этом появились ранее – «Известия» написали, что глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов решил обратиться к премьер-министру Михаилу Мишустину с соответствующей инициативой. Он также предложил запретить их продавать лицам, которые не достигли возраста 18 лет. Павлов подчеркнул, что что размер акциза может составить 20% от цены товара, писало издание.

Сазанов в свою очередь сообщил, что «инициатива сейчас в Минфине не обсуждается». По его словам, в ближайшие три года правительство не планирует вносить серьезные поправки в налоговое законодательство без крайней надобности.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила с рекомендацией снизить или вообще запретить потребление опасных жиров. По ее оценкам, потребление промышленных трансжиров является причиной ишемической болезни сердца и, как следствие, 500 тысяч преждевременных смертей в год. Примерно две трети всех смертей, связанных с потреблением трансжиров, приходится на пятнадцать стран: Азербайджан, Бангладеш, Бутан, Эквадор, Египет, Индию, Иран, Латвию, Мексику, Канаду, Непал, Пакистан, Республику Корея, Словению и США.