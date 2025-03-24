НДС на продажу овощных консервов предложили снизить до 10%

Налог на добавленную стоимость для операций по реализации продуктов переработки овощей, включая картофель, предложили снизить до 10 процентов. Такой законопроект 24 марта внесли в Госдуму глава Комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин, первый зампред Комитета по малому и среднему предпринимательству Сергей Казанков и депутаты из Марий Эл.

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Сейчас для продажи овощных консервов применяется базовая ставка НДС в 20 процентов. Льгота в 10 процентов действует для продуктов, включенных в специальных перечень, в том числе для рыбных консервов, мяса, молока и хлеба. При этом, отметили разработчики, около половины урожая овощей открытого грунта направляют на переработку.

Проекты по переработке овощей требуют значительных инвестиций, намного превышающих вложения в предпродажную подготовку продукции и ее хранение, констатировали парламентарии. Вместе с тем, добавили они, развитие отрасли сдерживает существенный дефицит собственных ресурсов аграриев для модернизации материально-технической базы по первичной и глубокой переработке и обновления инфраструктуры. Другим сдерживающим фактором служит конкуренция с зарубежными производителями, доля продукции которых на российском рынке превышает 30 процентов.

Поэтому меры по развитию внутреннего производства плодоовощной продукции и снижению ее стоимости для потребителей приобретают особую актуальность, подчеркнули депутаты. Они предложили включить овощные консервы в перечень продовольствия, реализация которого облагается 10-процентным НДС. По мнению авторов, поправки позволят отечественным производителям увеличить объемы оборотных средств и направить их на внедрение технологий для глубокой переработки овощей, что послужит развитию конкурентоспособности российских аграриев.