Визиты папы Римского оказались драйвером мировой торговли

Визиты Иоанна Павла II не только укрепляли духовные связи, но и способствовали экономическому сближению государств и росту международной торговли, особенно в развивающихся странах. К такому выводу пришел экономист Европейского центрального банка Александр Попов, изучивший влияние 129 зарубежных визитов понтифика, состоявшихся в период с 1978 по 2005 годы. По словам исследователя, пастырские поездки привлекали внимание «глобальной католической семьи» и косвенно усиливали экономические связи между посещенными странами и государствами с большой долей католического населения.

Исследование Попова показывает, что в течение пяти лет после визита понтифика экспорт из посещенной страны в государства с высоким процентом католиков возрастал на 17,5–27,2%. Особенно заметным этот эффект был для стран с низким уровнем экономического развития, небольшим процентом католиков и слабой интеграцией в мировую торговлю. Через три года после визита общий экспорт посещенной страны в остальные государства увеличивался примерно на 13,6% по сравнению с годом визита. В денежном выражении это соответствует приросту экспорта примерно на $39 на человека, или около 0,5% среднего ВВП на душу населения.

Попов подчеркивает, что папские визиты не сопровождались прямыми экономическими призывами. Анализ 633 речей, произнесенных понтификом во время первых визитов в страны, показал, что слова «экономика», «торговля» и «глобализация» встречались лишь эпизодически и были упомянуты всего в 163, 23 и 4 речах соответственно. Вместо этого папа преимущественно говорил о духовных и социальных темах: любви, сострадании, единстве, вере, образовании и диалоге. Таким образом, рост торговли не был результатом прямых экономических призывов, а следствием повышения международной известности страны, которая «наносилась на карту» католического мира.

“Анализ речей папы Иоанна Павла II в целом не подтверждает гипотезу о том, что понтифик напрямую призывал католиков всего мира к экономическому сотрудничеству с посещенными странами. В ходе своих визитов папа в первую очередь продвигал классическую религиозную повестку — темы любви, сострадания и гуманизма, дополняя ее посланиями, направленными на духовный диалог, культурное сближение и религиозный экуменизм, но не на экономическую интеграцию, — говорится в исследовании. — Визиты папы повышают международную известность посещенной страны или, говоря образно, «ставят её на карту мира».

Исследование также показало, что выявленный эффект от папских визитов уникален. Попов сравнил влияние поездок понтифика с визитами президента США (91 поездка с 1979 по 2002 годы), королевы Елизаветы II (35 поездок за тот же период), а также с эффектами крупных спортивных мероприятий, таких как Олимпийские игры и чемпионаты мира по футболу (всего 10 событий за этот период). Результаты анализа подтвердили, что ни одно из этих событий не приводило к аналогичному заметному росту экспорта.

Кроме общего роста экспорта, Попов также рассмотрел влияние визитов на торговлю по отдельным товарным категориям, используя данные системы Comtrade. Было обнаружено, что экспорт заметно возрастал в пяти из десяти товарных групп, в том числе таких значимых категориях, как «Напитки и табак», «Сырье (непищевое), кроме топлива» и «Машины и транспортное оборудование». В бедных странах и государствах с низким уровнем католического населения также увеличивался экспорт таких товаров, как «Минеральное топливо и смазочные материалы» и «Различные промышленные изделия». Таким образом, эффект визитов выходил далеко за рамки покупки сувениров и имел комплексный характер, затрагивая как потребительские, так и промежуточные товары, пишет экономист.