Китай нарастил экспорт яблок в Россию до максимума за шесть лет

Национальная Служба Новостей

Китай в феврале нарастил экспорт яблок в Россию до максимального уровня с 2019 года, кроме того, до рекордных значений увеличились поставки клубники, экзотических фруктов, томатов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные статслужбы КНР.

Китай нарастил экспорт яблок в Россию до максимума за 6 лет
© РИА Новости

Во второй месяц года Россия импортировала из Китая яблок на $8,2 млн. За год объемы поставок увеличились в 1,7 раза. До максимума с мая 2022 года вырос импорт клубники и земляники: до $1,75 млн. Заметно увеличились поставки экзотических фруктов, в том числе гуаявы, мангустинов, манго, - на 35%, до $2,7 млн. Также Россия импортировала из КНР цитрусовые ($14,5 млн), обработанные фрукты и орехи ($3,98 млн), виноград ($3,88 млн). Всего поставки фруктов, ягод и орехов обошлись Москве в $42,9 млн.

При этом среди овощей лидерами по импорту стали томаты, РФ закупила максимальное количество с июня прошлого года, на $5,72 млн. Активно покупался лук ($5,66 млн), сушеные овощи ($3,3 млн), капуста ($3,1 млн). Импорт прочих овощей вырос до максимума с мая 2021 года. Так, Россия купила болгарские и душистые перцы на $4,6 млн, зелень на $922 тысячи, грибы на $533 тысячи. Всего в феврале РФ приобрела у Китая овощей на $33,7 млн.

Ранее стало известно, что Франция в январе увеличила объемы импорта из России до 507 млн евро - наибольшего значения с декабря 2022 года, напоминает Ura.ru.

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