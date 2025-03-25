Европе предрекли экономическую «эйфорию» из-за Трампа

Европейская экономика переживает подъем на фоне непоследовательной политики президента США Дональда Трампа, однако испытывать «эйфорию» этому поводу и предрекать долгосрочное возрождение Европы - преждевременно. Об этом пишет агентство Reuters.

Опрошенные агентством экономисты отметили, что с момента инаугурации Трампа 20 января акции еврозоны выросли на 12%, при том, что американские продемонстрировали падение на 6,7%. Также впервые почти за год были повышены прогнозы роста еврозоны на 2026 год с 1,2% до 1,3%.

Показывает рост и евро и в некоторых аналитических заметках теперь появляется фраза «Сделаем Европу снова великой» — обыгрывание лозунга Трампа о MAGA, отмечает издание.

«Оправдана ли еврофория? Более позитивный прогноз для Европы имеет смысл. Но, как обычно, внезапный поворот может быть чрезмерным», - считает экономист немецкого банка Berenberg Хольгер Шмидинг.

При этом серьезным риском для Европы является потенциальная торговая война с США, которая начнется с введения пошлин 2 апреля. Европейский центральный банк считает, что обещанный Трампом 25% тариф на импорт из Европы снизит объем производства еврозоны примерно на 0,3 процентных пункта в первый год. Ответные же меры со стороны ЕС могут увеличить ущерб примерно до половины процентного пункта.

Несмотря на то, что ожидается рост прибыли в европейском оборонном секторе, в Европе остаются нерешенными проблемы высоких цен на энергоносители, раздробленного внутреннего рынка и бюрократической волокиты, считают эксперты.

«Одними деньгами дело не решить», - заметил генеральный директор немецкой сталелитейной компании Saarstahl Штефан Раубер.

В свою очередь профессор Лондонского университетского колледжа Клаус Адам обратил внимание на то, что пока не было предпринято никаких шагов и для устранения препятствий для свободного потока рабочей силы, капитала и товаров на едином рынке Европейского союза.

Напомним, что, по оценкам Еврокомиссии, до начала украинского кризиса Россия поставляла 40 процентов газа, более 25 процентов нефти и почти 50 процентов угля, которые потребляет ЕС. После начала спецоперации в ЕС поставили цель полностью отказаться от поставок из России «задолго до 2030 года», рассчитывая заменить российские энергоресурсы газом из США и Катара, которые оказались существенно дороже.

Из-за роста цен на газ и электроэнергию европейская промышленность начала терять свои позиции на мировых рынках. 5 февраля в Брюсселе прошла акция протеста, организованная объединением industriAll, в которое входят профсоюзные организации химической, металлургической, текстильной промышленности, энергетики. В ней приняли участие рабочие из Италии, Польши, Испании, Франции, Чехии, других стран Европы. Протестующие требовали остановить деиндустриализацию Европы, обеспечить государственные инвестиции и энергию по доступным ценам.