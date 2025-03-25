Безработица в стране НАТО выросла до максимума с 2016 года

Уровень безработицы в Финляндии продолжает демонстрировать рост. В феврале показатель составил 9,4%, что произошло впервые с 2016 года, сообщил телерадиовещатель Yle, ссылаясь на статистическую службу.

Отмечается, что в феврале было на 43 тысячи безработных в возрасте от 15 до 74 лет больше, чем год назад. Как сообщается, в той же возрастной группе доля безработных в составе рабочей силы выросла в феврале до 9,4%.

По информации телерадиовещателя, в прошлом году этот показатель составлял 7,8%. В то же время, в феврале текущего года количество трудоустроенных граждан уменьшилось на 64 тысячи по сравнению с февралем прошлого года. Старший актуарий статслужбы Элина Пелконен отметила, что такой низкий уровень занятости наблюдался весной 2021 года после пандемии коронавируса, а уровень безработицы не был настолько высоким с начала 2016 года.

Ранее «Известия» со ссылкой на результаты февральского макроэкономического опроса Банка России сообщили, что в текущем году в стране ожидается рост уровня безработицы с текущих 2,3% до 2,6%. Отмечалось, что рост может произойти впервые с пандемийного 2020-го, когда показатель поднялся до 5,9%. К 2027 году, по прогнозам аналитиков, опрошенных Центральным банком, уровень безработицы может вернуться к показателям 2023 года и составить 2,9%.