Россия свела к минимуму импорт некоторых китайских товаров

В феврале 2025 года Россия импортировала из Китая одежды на 187,6 миллиона долларов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на таможенную службу КНР.

По сравнению с февралем 2024 года снижение оценивается в 22 процента, а с предыдущим месяцем в 1,7 раза. Оказалось, что такие объемы стали минимальными с апреля прошлого года. Сильнее всего, на 53 процента, упали покупки не трикотажной верхней одежды, трикотажных белья и пижам (на 54 процента), трикотажных перчаток и варежек (на 41 процент), бюстгальтеров и корсетов — на 33 процента и мужских рубашек — на 29 процентов.

Кроме того, обрушился импорт китайской обуви. Ее завезли на 177,4 миллиона долларов, или на 28 процентов меньше, чем год назад. Достигнутый результат — минимальный с октября. Что касается поставок головных уборов, то они сократились на восемь процентов в годовом выражении.

В конце сентября прошлого года сообщалось о резком падении в Россию импорта зимней одежды из Китая. На тот момент масштабы обрушения оценивались в 60 процентов. В ноябре того года, появились данные о том, что вдвое сократился импорт в РФ одежды из Турции.