ЕС запретил перегружать российский СПГ через свои терминалы

Евросоюз запретил перегружать российский сжиженный природный газ (СПГ) в третьи страны через свои терминалы. Запрет вступил в силу, сообщает агентство «РИА Новости».

ЕС оградил самого себя от запретов: его страны продолжат приобретать российский СПГ, как прежде.

В феврале 2025 года ЕС заявил о запрете импорта российского СПГ через терминалы, не подключенные к общей системе, в рамках 16-го пакета санкций против РФ.

Еще раньше – в июне 2024 года – в рамках 14-го пакета антироссийских санкций Евросоюзом было ограничено право предоставления услуг по перевалке СПГ из России с одного судна на другое, а также по перегрузке на побережье для поставок в третьи страны.

Ранее издание из Бельгии Soir писало, что СПГ-терминал Fluxys в порту Зебрюгге будет по-прежнему принимать российское топливо. Бельгия долгие годы связана контрактом с «Ямал СПГ», предусматривающим хранение и перевалку сжиженного природного газа из России. Срок данного контракта – до 2039 года, а его сумма составляет 1 млрд евро. При этом доход Fluxys от перегрузки достигал около 50 млн евро в год. В случае отказа от перевалки компания потеряет 750 млн евро.