Суммарные объемы поставок российского природного газа в Венгрию рекордно выросли по итогам прошлого года, пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы кабмина РФ.

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За 2024 год Россия поставила Венгрии 8,6 млрд кубометров газа. За прошлый год также Россия продажа этой европейской стране 4,78 млн тонн нефти по южной ветке трубопровода «Дружба».

Как подчеркнул вице-премьер Александр Новак, Россия продолжит придерживаться курса на укрепление взаимовыгодного сотрудничества двух стран в энергетической сфере. Он выразил готовность принять все необходимые меры, чтобы поставки российского топлива в Венгрию оставались бесперебойными и предсказуемыми.

На прошлой неделе министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Вашингтон согласился сделать для Будапешта исключение из американских санкций при оплате поставок российского газа по контрактам с «Газпромом». По его словам, благодаря решению американского лидера энергоснабжение Венгрии надежно гарантировано.