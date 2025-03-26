Власти Турции начали спасать лиру

Турецкий Центробанк на фоне акций протеста в стране и обвала курса нацвалюты продал за три дня 25 миллиардов долларов для поддержания лиры. Об этом со ссылкой на главу регулятора Фатиха Карахана пишет газета Ekonomim.

По данным издания, представители властей — глава Минфина Мехмет Шимшек и Карахан — провели на днях видеоконференцию, чтобы успокоить иностранных инвесторов на фоне потрясений последней недели, связанных с политикой. Как рассказал там руководитель Центробанка, 19, 20 и 21 марта было продано на рынке 10, 3 и 12 миллиардов долларов соответственно.

О том, что продажи валюты применяются в качестве одной из мер, призванных стабилизировать ситуацию, в ЦБ сообщили уже на второй день событий. В числе других экстренных мер Центробанк объявил о повышении ставки по кредитам овернайт на два процентных пункта, до 46 процентов.

Высказаться был вынужден и Шимшек.

«Экономическая программа, которую мы реализуем, продолжается с решимостью», — заявил он, уточнив, что власти принимают меры для «здорового функционирования рынков».

После задержания по подозрению в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который считался основным вероятным кандидатом от оппозиции на президентских выборах в 2027 году, курс лиры обрушился в прошлую среду более чем на десять процентов. На максимуме доллар поднимался до 41,1 лиры, сейчас его стоимость составляет около 38.

Власти Турции отрицают какую-либо политическую подоплеку в делах против обвиненного в коррупции и ряде других преступлений главы крупнейшего города страны. Также они изъяли и передали под госконтроль строительную компанию Imamoglu Construction, совладельцем которой является Имамоглу.

Протесты в республике тем временем не стихают. Особенно активны сторонники арестованного в крупных городах страны. Так, в ночь на 25 марта участники акции пытались перекрыть один из ключевых мостов в Стамбуле.