Российские банки могут начать работать через SWIFT уже в 2025 году.
Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков в разговоре с RTVI.
«Допускаю, что уже в течение года этот казус, который Запад устроил, будет снят, и в течение года все российские финансовые институты смогут работать через SWIFT», — сказал он, отметив, что это будет плюсом и для рядовых покупателей.
По его словам, при таком сценарии может произойти снижение цен на импортируемые продукты и товары промышленного производства.
Депутат выразил надежду, что подключение Россельхозбанка к SWIFT в рамках возобновления Черноморской сделки произойдет уже в апреле.
Аксаков не исключил, что в будущем в страну могут вернуться и платежные системы Visa и Mastercard.
26 марта глава американского минфина Скотт Бессент в интервью Fox News заявил, что подключение российских банков к международной банковской системе SWIFT будет зависеть от действий Москвы.