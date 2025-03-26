Названы страны, откуда Россия импортирует сливочное масло

Россельхознадзор зафиксировал увеличение поставок сливочного масла в Россию из Аргентины с начала 2025 года. Показатель вырос в 5,6 раза в сравнении с аналогичным периодом 2024 года, из Уругвая - почти в два раза, передает ТАСС.

Данные представлены по состоянию на 21 марта. Подчеркивается, что с начала текущего года из Аргентины ввезли 2 тыс. тонн сливочной продукции, а из Уругвая - 1 тыс. тонн. Кроме того, сообщается, что из Ирана с начала 2025 года в Россию ввезли 2 тыс. тонн сливочного масла, тогда как в аналогичном периоде прошлого года поставок не было вообще.

В сообщении говорится, что, согласно информации из ФГИС «ВетИС», все мороженое, которое импортируется в Россию, поступает из Белоруссии и Казахстана. За рассматриваемый период в Россию было ввезено 2100 тонн продукции из Белоруссии и 1400 тонн из Казахстана. Кроме того, в Россельхознадзоре сообщили, что весь творог, который поставляется в Россию, имеет белорусское происхождение.

Ранее РИА Новости со ссылкой на данные Евростата сообщило, что в 2024 году Россия увеличила товарооборот с рядом государств Европейского союза. Агентство до этого опубликовало данные, согласно которым товарооборот между Россией и странами Европейского союза в прошлом году сократился на 24% и составил 67,5 миллиарда евро. Это минимальный показатель с 1999 года. Однако не со всеми странами произошло снижение. Некоторые государства зафиксировали рост торговли с Россией в прошлом году. Особенно значительное увеличение было отмечено в торговле с Ирландией — в 1,5 раза, до 743,4 миллиона евро.