Мишустин отметил укрепление экономики при Путине

Экономика России серьезно укрепилась за 25 лет, прошедших с первого избрания Владимира Путина президентом.

Сейчас страна может решать самые сложные задачи, подчеркнул премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Сегодня очень знаковый день. Именно 26 марта 2000 года президентом Российской Федерации был впервые избран Владимир Владимирович Путин. За это время экономика страны очень серьезно укрепилась. Теперь она позволяет нам решать самые амбициозные задачи, которые президент поставил уже до 2036 года", - указал глава кабмина.

По его словам, власти четко понимают: "все реально и все выполнимо". В этом контексте он упомянул обновленные нацпроекты, которые должны повысить качество жизни, дать людям новые возможности.