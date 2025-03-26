Новак ожидает снижения инфляции и ставок по кредитам в 2025 году

Инфляция и ставки кредитования в 2025 году начнут снижаться, что поможет развитию экономики. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24".

Он рассказал, что правительство РФ совместно с ЦБ обеспечивают меры, направленные на снижение инфляции, в их числе упорядочивание различных льгот и снижение объемов кредитования.