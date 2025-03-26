Стало известно об отказе ЕС снимать санкции с Россельхозбанка

Евросоюз отклонил требование России снять санкции с Россельхозбанка, что является условием возвращения к Черноморской инициативе. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

«Главной целью ЕС остается максимальное давление на Россию, используя все доступные инструменты, включая санкции», — подчеркнула она.

Как пишет FT, Брюссель отклонил требование России снять ограничения ЕС в отношении ключевого сельскохозяйственного банка, Россельхозбанка, в рамках соглашения о частичном прекращении огня.

Читать новость полностью

Соглашения между Россией и США относительно Черного моря начнут действовать только после того, как Запад отменит санкции в отношении ряда российских банков и восстановит их доступ к системе SWIFT. Эта информация содержится в заявлении, размещенном на официальном сайте Кремля.

«Снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов», — указано в сообщении.

Кроме того, в числе условий для запуска сделки значится снятие ограничений на торговое финансирование, отмена санкций для компаний-производителей и экспортеров продовольственных товаров и удобрений. Еще одно требование касается снятия ограничений на деятельность страховых компаний, работающих с грузами продовольствия и удобрений.

Читать новость полностью

У властей Германии нет информации о каких-либо инициативах внутри Евросоюза по поводу возможного смягчения санкций и подключения российских банков к системе международных платежей SWIFT. Так на соответствующие новости отреагировал официальный представитель правительства ФРГ на брифинге в Берлине, сообщает агентство Reuters.

SWIFT находится в юрисдикции Бельгии, а значит, подчиняется законодательству ЕС, пояснил представитель немецкого кабмина и подчеркнул, что он не в курсе насчет обсуждения таких мер.

Читать новость полностью

Снятие санкций с Россельхозбанка в рамках черноморской сделки будет способствовать поставкам российской продукции в страны, испытывающие сложности из-за ограничений, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. При этом проблем с поставками дружественным странам нет, добавил он.

"Сегодня эта номенклатура тоже поставляется. В первую очередь вопрос идет о поставках в те страны, у которых сегодня есть сложности с приобретением этой продукции ввиду санкционности российских финансовых учреждений",- сказал Мантуров, отвечая на вопрос о влиянии снятия санкций с Россельхозбанка на поставки российской продукции, в том числе техники и удобрений.

"Дружественные страны, которые сегодня закупают за альтернативную валюту, либо за рубли, либо за валюту третьих стран - проблем не возникает. Поэтому в первую очередь это касается тех, у кого есть сложности с приобретением", - первый вице-премьер.

Читать новость полностью

Возвращение российских банков к системе обмена платежами между странами SWIFT станет хорошим сигналом для отечественной банковской системы, однако, эта технология уже устарела. Об этом "Парламентской газете" рассказал председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

По его словам, у российской стороны есть более совершенные механизмы расчетов, которые уже показали свою эффективность в период санкций. Среди них - национальная система платежных карт и система, обслуживающая финансовые институты.

Он отметил, что технология SWIFT постепенно будет уходить.

"С другой стороны, конечно, SWIFT имеет пока глобальное значение и способствует улучшению и ускорению финансовых операций. Поэтому возврат наших банков в SWIFT — это хорошая новость. Если они будут допущены к использованию SWIFT, это удешевит операции, ускорит их, в том числе с западными странами. Да и не только с западными", - отметил Аксаков.

Депутат добавил, что возвращение SWIFT также позволит россиянам переводить деньги за рубеж и получать их оттуда.

Читать новость полностью

Вывод российских войск с территории Украины может стать одним из основных условий отмены или изменения санкций ЕС, введенных против России. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на Еврокомиссию.

«Прекращение российской неспровоцированной и неоправданной агрессии в Украине и безоговорочный вывод всех российских вооруженных сил со всей территории Украины были бы одним из главных предварительных условий для изменения или отмены санкций», — приводит издание слова представителя Еврокомиссии.

Агентство напоминает, что в конце января и в начале марта страны Европейского союза продлили действие санкций в отношении России еще на шесть месяцев. Любые изменения в санкциях требуют единогласия 27 государств-членов.

26 марта премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год, заявил, что санкции не смогли подорвать позиции страны в энергетическом секторе.

Он отметил, что правительство продолжает модернизацию отрасли, уделяя особое внимание импортозамещению и цифровизации процессов.

14 марта администрация Дональда Трампа усилила санкционное давление на Россию, отказавшись продлевать генеральную лицензию 8L, позволявшую проводить международные финансовые операции за российские энергоресурсы. Под ограничения подпадают ключевые российские банки, что усложнит экспорт нефти и газа, а также может повлиять на мировые цены на энергоносители. Вашингтон ведет переговоры о перемирии на Украине, но сохраняет жесткую позицию, не исключая дальнейшие санкции.